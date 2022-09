Chi è il miglior marcatore in Champions della Juventus? Il distacco è siderale (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Juventus è pronto a tuffarsi ancora una volta in Champions League e questa sera avrebbe proprio bisogno del suo più grande bomber. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la Champions League sia il torneo più importante a livello internazionale, per questo motivo tutte le grandi squadre non vedono l’ora di poterci giocare, con i giocatori che si esaltano sempre di più come quelli della Juventus. CollageNonostante sembri assolutamente impossibile è normale che la Juventus in tutte le grandi competizioni deve sempre e comunque cercare di poter vincere quante più partite possibile. I bianconeri non partono certamente con i favori del pronostico in questa edizione della Champions League, ma nonostante questo l’obiettivo deve essere sicuramente ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laè pronto a tuffarsi ancora una volta inLeague e questa sera avrebbe proprio bisogno del suo più grande bomber. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che laLeague sia il torneo più importante a livello internazionale, per questo motivo tutte le grandi squadre non vedono l’ora di poterci giocare, con i giocatori che si esaltano sempre di più come quelli. CollageNonostante sembri assolutamente impossibile è normale che lain tutte le grandi competizioni deve sempre e comunque cercare di poter vincere quante più partite possibile. I bianconeri non partono certamente con i favori del pronostico in questa edizioneLeague, ma nonostante questo l’obiettivo deve essere sicuramente ...

ChiamarsiMinors : Non possiamo che dire grazie a questi ragazzi! Speriamo che abbiano avvicinato tutti al basket, anche chi non lo se… - supermazz87 : @pif_iltestimone chi non canta l'inno però non desta sdegno....siete stati la miglior campagna elettorale...accende… - JeanGab63523069 : RT @rodcostakiwi: 300 : 20 = 15 milioni a Paese... Detto da chi stanzia 1 Miliardo e 100 Milioni di Dollari in Armi (solo gli ultimi), per… - missd4vis : RT @hxathawaxy: brooke davis miglior personaggio di one tree hill chi la odia mente a se stess? - Lella562 : RT @PatriziaTinello: @emanuelefiano No prima delle elezioni gli Italiani devono sapere chi si è venduto al miglior offerente che sia una ca… -