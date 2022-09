Chelsea-Salisburgo | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la seconda giornata del gruppo E. I londinesi vivono un momento di svolta dopo l’esonero del tecnico tedesco Thomas Tuchel. Una decisione maturata dopo la sconfitta clamorosa rimediata in trasferta contro la Dinamo Zagabria (rete di Mislav Orsic) la scorsa settimana. Il sostituto scelto dalla dirigenza è Graham Potter, che nella scorsa stagione ha condotto il Brighton a uno storico nono posto in Premier League (il miglior piazzamento di sempre per i Seagulls). Quest’anno, inoltre, ha cominciato con quattro vittorie in sei partite. Prima gara ufficiale per il nuovo allenatore che proverà ad ottenere il massimo risultato per non complicare il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale. La compagine inglese dovrà ...