Chelsea | Boehly | “Tuchel? Non avevamo la stessa visione” | VIDEO

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@ChelseaFC, @todd_boehly: '@TTuchelofficial? Non avevamo la stessa visione' | #VIDEO - #ChelseaFC #Chelsea #CFC #Boehly… - PianetaMilan : .@ChelseaFC, @todd_boehly: '@TTuchelofficial? Non avevamo la stessa visione' | #VIDEO - #ChelseaFC #Chelsea #CFC… - ada_cotugno : Il Chelsea ha deciso di esagerare: Boehly vuole Campos come ds e gli ha offerto un contratto da 8 milioni, con un b… - sportli26181512 : Chelsea, Boehly: 'Ecco perché ho esonerato Tuchel' VIDEO: Il proprietario del Chelsea, Boehly spiega l'esonero dell… - Dondolino72 : RT @calcioinglese: Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, ha parlato di alcuni topics interessanti sul futuro dei Blues e della Premi… -

Tuttosport

Commenta per primo Il proprietario delspiega l'esonero dell'allenatore Tuchel : 'Non avevamo la stessa visione'.Sarà una rivoluzione culturale" L'edizione online del Guardian scrive di alcune delle idee che il proprietario delToddha esposto alla conferenza newyorkese in cui ha anche parlato ... Chelsea, Boehly: "Tuchel Non avevamo la stessa visione" Il Guardian scrive delle sue parole a una conferenza newyorkese. «A tutti piace l'idea di maggiori entrate per il campionato. Sarà una rivoluzione culturale» ...Il tecnico del Liverpool trasecola all'idea proposta dal patron del Chelsea per aumentare il business: "Questa non è l'America, è il calcio" ...