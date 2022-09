Che bel Milan! Lazetic show, Dinamo Zagabria travolta. Napoli k.o. in Scozia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo l'Inter, anche la Primavera del Milan ha festeggiato la sua prima vittoria in Youth League. Ed è una vittoria convincente e pesante, visto l'1 - 1 nell'altro match del girone tra Chelsea e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo l'Inter, anche la Primavera del Milan ha festeggiato la sua prima vittoria in Youth League. Ed è una vittoria convincente e pesante, visto l'1 - 1 nell'altro match del girone tra Chelsea e ...

EnricoLetta : Mettere il tetto al prezzo del #gas, aumentare credito d’imposta per pagare le #bollette, ridurre il #cuneofiscale,… - borghi_claudio : Oh se guardare le foto mentre visito un sarto o un bel posto in Toscana vi disturbano non avete che da chiedere, vi… - Palazzo_Chigi : #Italvolley, Draghi: Voi siete la dimostrazione che i veri campioni prima o poi tornano a vincere. Lo spirito di sq… - _Ragtime : @come_la_moto Che bel pianeta dai - JackTerron : se tutto questo non succede è chiaramente perchè sono guidati da finti-sindacalisti che invece di guidarli attraver… -