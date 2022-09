Champions, stasera la Juve sfida il Benfica allo Stadium: “Gara da non sbagliare” (Di mercoledì 14 settembre 2022) I portoghesi sono reduci da 11 vittorie in 11 partite. Danilo fissa la rotta: «Dobbiamo vincere e basta» Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 settembre 2022) I portoghesi sono reduci da 11 vittorie in 11 partite. Danilo fissa la rotta: «Dobbiamo vincere e basta»

stebellentani : che silenzio stasera, sabato era tutto un trenino, triccheballacche, seconda stella, vinciamo la champions ... ????? - CB_Ignoranza : - Agosto 2020: Raggiunge la finale di Champions League col PSG; - Dicembre 2020: Esonerato dal PSG. - Maggio 2021:… - CB_Ignoranza : Stasera finalmente torna la Champions League. Se ve la perdete per uscire con la ragazza avete un bidone dell'immo… - eduardogrimaldi : @swamilee @BorsoGiancarlo Guarda che in questo momento della mia vita potrei litigare con chiunque, ma con te propr… - _shariiiii_ : stasera sarò alla stadio per la mia prima partita di champions,piango molto -