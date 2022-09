Champions | Rangers-Napoli 0-3 | azzurri volano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Ildopo il successo casalingo con il Liverpool concede il bis inLeague battendo in trasferta 3-0 idi Glasgow, grazie ai gol di Politano, Raspadori e Ndombele, in un’atmosfera da brividi e con una splendida coreografia dei tifosi deiin onore della Regina Elisabetta II. La squadra di Spalletti consolida così la sua posizione in testa al gruppo A con 6 punti davanti a Liverpool e Ajax a 3 ea 0. LA PARTITA – Per la sfida Spalletti conferma la difesa e il centrocampo titolare, mentre davanti, assenti Osimhen e Lozano, giocano Simeone e Politano. Ben cinque cambi per Giovanni van Bronckhorst rispetto alla sconfitta di Amsterdam con iche ritrovano McGregor tra i pali e che sarà protagonista della sfida nonostante la ...

SkySport : ?? RANGERS-NAPOLI 0-3 Risultato finale ? ? Rig. #Politano (67’) ?? #Raspadori (85’) ?? #Ndombélé (90’+1) ? ?? CHAMPIO… - Gazzetta_it : #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali della sfida tra @sscnapoli e @RangersFC - JuventusRoby : Rangers-napoli 0-3 .....vince anche questa lo spallettone..... Champions League seconda giornata - telodogratis : In Champions il Napoli vola: battuti i Rangers 3-0 a Glasgow -

Politano, Raspadori e Ndombele regolano iin Scozia. Alla prossima per il Napoli ci sarà la sfida con ...Il Napoli passa con personalità per 3 - 0 ad Ibrox contro ie vola in testa al gruppo A dellaLeague capitalizzando al massimo il 4 - 1 al Maradona sul Liverpool ...Il Napoli viaggia veloce e in Europa va subito in fuga. Nel catino dell’Ibrox Park di Glasgow supera i Rangers per 3-0 dopo due rigori sbagliati e allunga nel girone di Champions portandosi a tre lung ...L'attaccante del Napoli pensa alla sfida contro i Rangers di Champions League e pensa a un particolare che lo preoccupa non poco ...