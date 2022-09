Champions, Milan-Dinamo Zagabria 3-1 e rossoneri primi (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Milan batte la Dinamo Zagabria 3-1 nella match della seconda giornata del gruppo E di Champions League e dopo il pareggio nella gara d’esordio in casa del Salisburgo sale a 4 punti in vetta al gruppo. I croati. che nella prima gara avevano battuto a sorpresa il Chelsea, restano a 3 punti. LA PARTITA – Per la sfida in Champions, Pioli opta per Brahim Diaz con Saelemakers e Rafael Leao alle spalle di Giroud, mentre inizia dalla panchina de Ketelaere, mentre Cacic conferma lo stesso XI iniziale schierato contro il Chelsea con la difesa a tre, e la coppia d’attacco Orsic-Petkovic. L’avvio del Milan è aggressivo mentre i croati attendono nella propria metà campo. All’8? Giroud si fa spazio dai 20 metri ma il sinistro va oltre la traversa. Al 22? ci prova Bennacer, ma ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte la3-1 nella match della seconda giornata del gruppo E diLeague e dopo il pareggio nella gara d’esordio in casa del Salisburgo sale a 4 punti in vetta al gruppo. I croati. che nella prima gara avevano battuto a sorpresa il Chelsea, restano a 3 punti. LA PARTITA – Per la sfida in, Pioli opta per Brahim Diaz con Saelemakers e Rafael Leao alle spalle di Giroud, mentre inizia dalla panchina de Ketelaere, mentre Cacic conferma lo stesso XI iniziale schierato contro il Chelsea con la difesa a tre, e la coppia d’attacco Orsic-Petkovic. L’avvio delè aggressivo mentre i croati attendono nella propria metà campo. All’8? Giroud si fa spazio dai 20 metri ma il sinistro va oltre la traversa. Al 22? ci prova Bennacer, ma ...

