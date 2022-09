Champions League: super Napoli, la Juventus perde ancora (Di mercoledì 14 settembre 2022) Risultati e classifica delle altre sfide di Champions League per le squadre italiane impegnate stasera. Vince il Napoli, perde la Juventus Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 settembre 2022) Risultati e classifica delle altre sfide diper le squadre italiane impegnate stasera. Vince illa

EnricoTurcato : Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa… - juventusfc : ?? La prima grande notte europea nella nostra casa ? ?? UEFA Champions League ?? @SLBenfica ?? Allianz Stadium ? 21:00… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha perso in entrambe le prime due partite di un girone di Cham… - giovcusumano : RT @pallonatefaccia: A scanso di equivoci, la Green Brigade, il principale gruppo ultras del #Celtic, si è presentata questa sera in Champi… - le_marmiton_ : RT @EnricoTurcato: Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa la PR… -