CHAMPIONS LEAGUE: RANGERS-NAPOLI PER CONTINUARE IL SOGNO (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il rinvio del match, a causa della presenza del feretro della Regina Elisabetta II in Scozia, che impediva alla polizia di garantire l’ordine pubblico, la partita tra RANGERS e NAPOLI si gioca il giorno dopo. I RANGERS avevano iniziato la loro stagione nel migliore dei modi, trovando quattro vittorie e un pareggio in campionato, ma dopo la partita contro i rivali di sempre del Celtic, persa per 4-0, sembra che qualcosa si sia rotto. Nella partita seguente, la prima stagionale in CHAMPIONS LEAGUE, per la squadra originaria di Glasgow, è arrivata un’altra brutta sconfitta; l’Ajax, grazie alle reti di Alvarez, Berghuis, Kudus e Bergwijn è riuscita ad imporsi per 4-0. I RANGERS, hanno subito così, otto reti in due partite consecutive, senza essere riusciti mai a segnare. Il ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il rinvio del match, a causa della presenza del feretro della Regina Elisabetta II in Scozia, che impediva alla polizia di garantire l’ordine pubblico, la partita trasi gioca il giorno dopo. Iavevano iniziato la loro stagione nel migliore dei modi, trovando quattro vittorie e un pareggio in campionato, ma dopo la partita contro i rivali di sempre del Celtic, persa per 4-0, sembra che qualcosa si sia rotto. Nella partita seguente, la prima stagionale in, per la squadra originaria di Glasgow, è arrivata un’altra brutta sconfitta; l’Ajax, grazie alle reti di Alvarez, Berghuis, Kudus e Bergwijn è riuscita ad imporsi per 4-0. I, hanno subito così, otto reti in due partite consecutive, senza essere riusciti mai a segnare. Il ...

