Champions League: il Calcio Napoli sbanca Glasgow 0-3 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Champions League: Gli azzurri battono i Rangers e volano in testa al girone. Gol di Politano, Raspadori e N’dombelè. Nel giorno del ricordo per la Regina Elisabetta, con lo stadio scozzese che regala una grandissima emozione dopo il minuto di silenzio cantando “God save the Queen”, il Calcio Napoli regala una prestazione di grande sostanza Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 settembre 2022): Gli azzurri battono i Rangers e volano in testa al girone. Gol di Politano, Raspadori e N’dombelè. Nel giorno del ricordo per la Regina Elisabetta, con lo stadio scozzese che regala una grandissima emozione dopo il minuto di silenzio cantando “God save the Queen”, ilregala una prestazione di grande sostanza

EnricoTurcato : Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa… - juventusfc : ?? La prima grande notte europea nella nostra casa ? ?? UEFA Champions League ?? @SLBenfica ?? Allianz Stadium ? 21:00… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha perso in entrambe le prime due partite di un girone di Cham… - PaolaRgnm : RT @pallonatefaccia: A scanso di equivoci, la Green Brigade, il principale gruppo ultras del #Celtic, si è presentata questa sera in Champi… - tuttosport : #Capello duro con la #Juve: 'Squadra spenta e senza ritmo' ?? -