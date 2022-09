Champions League 2022-2023: disfatta Juve, bene Napoli e Milan. Vittorie per Manchester City, PSG e Real Madrid (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è conclusa da poco la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Questa sera si sono giocate ben nove partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Per il gruppo A si è disputato il match tra Rangers e Napoli (partita spostata a oggi a causa delle severe limitazioni imposte sull’organizzazione dell’ordine pubblico per via della presenza di ieri in Scozia del feretro della Regina Elisabetta II) e la vittoria è andata ai partenopei. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno sfruttato al meglio l’espulsione di Sands al 55? per espugnare l’Ibrox Stadium con un sonoro 0-3 (reti di Politano, Raspadori e Ndombele dopo il rigore fallito da Zielinski sullo 0-0). Grazie a questo risultato il Napoli ha così mantenuto la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è conclusa da poco la seconda giornata della fase a gironi della. Questa sera si sono giocate ben nove partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Per il gruppo A si è disputato il match tra Rangers e(partita spostata a oggi a causa delle severe limitazioni imposte sull’organizzazione dell’ordine pubblico per via della presenza di ieri in Scozia del feretro della Regina Elisabetta II) e la vittoria è andata ai partenopei. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno sfruttato al meglio l’espulsione di Sands al 55? per espugnare l’Ibrox Stadium con un sonoro 0-3 (reti di Politano, Raspadori e Ndombele dopo il rigore fallito da Zielinski sullo 0-0). Grazie a questo risultato ilha così mantenuto la ...

