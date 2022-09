Champions, il Milan travolge la Dinamo Zagabria ed è primo nel girone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il pareggio di Salisburgo, il Milan conquista la prima vittoria in Champions League battendo in casa la Dinamo Zagabria. A San Siro finisce 3-1 con i gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega, al suo primo centro assoluto nella massima competizione europea. Ai croati invece serve a poco la rete di Orsic. Con questo successo la squadra di Pioli sale in vetta al Gruppo E con 4 punti, scavalcando proprio la Dinamo che all'esordio aveva battuto il Chelsea. Buona partenza dei rossoneri, che iniziano subito a spaventare i croati con buone iniziative ma senza trovare la fiammata vincente. Prima il colpo di testa di Tonali, poi la girata di Giroud, entrambi però non inquadrano lo specchio della porta. Cerca di accendersi anche Leao, che in un paio di occasioni spreca il vantaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il pareggio di Salisburgo, ilconquista la prima vittoria inLeague battendo in casa la. A San Siro finisce 3-1 con i gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega, al suocentro assoluto nella massima competizione europea. Ai croati invece serve a poco la rete di Orsic. Con questo successo la squadra di Pioli sale in vetta al Gruppo E con 4 punti, scavalcando proprio lache all'esordio aveva battuto il Chelsea. Buona partenza dei rossoneri, che iniziano subito a spaventare i croati con buone iniziative ma senza trovare la fiammata vincente. Prima il colpo di testa di Tonali, poi la girata di Giroud, entrambi però non inquadrano lo specchio della porta. Cerca di accendersi anche Leao, che in un paio di occasioni spreca il vantaggio ...

