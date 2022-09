CG Education per UNICEF Italia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con le finalità del programma scuola 2022/2023 dell’UNICEF Italia, CG Education propone la visione di film dedicati agli studenti per tutte le fasce d’età CG Entertainment attraverso il suo servizio CG Education, ha elaborato una proposta di visione guidata, legale e sicura sulla propria piattaforma online di film, documentari e animazioni strettamente connesse alle quattro tematiche individuate dall’UNICEF Italia per l’anno scolastico che sta per iniziare, e saranno suddivise per ogni fascia d’età. L’idea alla base della collaborazione UNICEF Italia condivide le proposte con CG Entertainment poiché ritenute una fonte di arricchimento delle finalità educative del programma scolastico. Infatti, il cinema, proprio grazie alla varietà di tematiche che ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con le finalità del programma scuola 2022/2023 dell’, CGpropone la visione di film dedicati agli studenti per tutte le fasce d’età CG Entertainment attraverso il suo servizio CG, ha elaborato una proposta di visione guidata, legale e sicura sulla propria piattaforma online di film, documentari e animazioni strettamente connesse alle quattro tematiche individuate dall’per l’anno scolastico che sta per iniziare, e saranno suddivise per ogni fascia d’età. L’idea alla base della collaborazionecondivide le proposte con CG Entertainment poiché ritenute una fonte di arricchimento delle finalità educative del programma scolastico. Infatti, il cinema, proprio grazie alla varietà di tematiche che ...

tuttoteKit : CG Education per UNICEF Italia #CGEducation #CGEntertainment #UnicefItalia #tuttotek - VerdeVetriolo : @Clutcher @andinika10 @il_pat @Caseriobloccato @LaCentralinista @Ienaridens2 @ginger_v33 Esatto. Quello la città. I… - italiaserait : Cg Education per Unicef Italia: proposta di visione guidata, sicura e legale sulla propria piattaforma - AnnaFado : RT @RagazzidiTehran: Ecco come la direttrice dell'@UNESCO si fa umiliare in #Iran...Si presenta velatissima e riceve le critiche per gli o… - DynamoAcademyIT : Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del corso ???????? (?????????????? ????????’???????????????????? ?????????? ??????????????????) promosso… -