Certe immagini non si dimenticano mai. (Di mercoledì 14 settembre 2022) Era settembre, il 6 settembre, ed era il 1997. Cioè 25 anni fa. Quel giorno due giovanissimi teen-ager, scioccati dalla morte della madre, Lady Diana, Harry e William d'Inghilterra, furono costretti a camminare dietro al carro funebre della "principessa del popolo". Anni dopo Harry dirà che non era "una cosa da far fare" a un ragazzino di 11 anni, tanto da esserne rimasto traumatizzato. 6 settembre 1997. Da sinistra. Il principe Filippo, William, Charles Spencer, Harry e Carlo. (Photo by Anwar Hussein/WireImage) Leggi anche › Lady Diana, nuovo documentario in arrivo: l'altolà di Harry e William › Da Harry e William a Carlo e al principe Filippo: look e stile dei (neo) papà royal ...

