Cecchi Paone, brutta situazione per il fidanzato: cosa gli è capitato (Di mercoledì 14 settembre 2022) brutta situazione per il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone: cosa gli è esattamente accaduto al giovane Simone, il racconto. È stato da poco pizzicato in compagnia del suo nuovo fidanzato, ma sembrerebbe che dopo le prime immagini condivise dal settimanale ‘Chi’ al giovane Simone sia successo davvero l’impensabile. A raccontare tutto quello che è accaduto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 settembre 2022)per ildi Alessandrogli è esattamente accaduto al giovane Simone, il racconto. È stato da poco pizzicato in compagnia del suo nuovo, ma sembrerebbe che dopo le prime immagini condivise dal settimanale ‘Chi’ al giovane Simone sia successo davvero l’impensabile. A raccontare tutto quello che è accaduto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

BaioniNazzareno : RT @PapagnaMimmo: LA NATO VUOLE LA PACE COME CECCHI PAONE VUOLE LA FIGA ?? ???? QUESTA NON È UNA GUERRA CHE NOI ????NON VOGLIAMO - Lidia15366133 : RT @PapagnaMimmo: LA NATO VUOLE LA PACE COME CECCHI PAONE VUOLE LA FIGA ?? ???? QUESTA NON È UNA GUERRA CHE NOI ????NON VOGLIAMO - Consuel19989442 : @INGFiore2 Potevi pure pubblicare Cecchi Paone. - rosaroccaforte : RT @valy_s: Cecchi Paone sa solo raccontare balle su balle..ed è scandaloso che @myrtamerlino faccia ancora passare la FALSITÀ che #Draghi… - livic751 : RT @gdellefoglie: @La7tv Egregio Cecchi Paone, non si erga a voce di tutte le famiglia, la mia e di tante altre non vedono l’ora di cambiar… -