Catastrofe in Mediaset | “I provini sono stati truccati” | Alfonso Signorini lo ha denunciato

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il conduttore del GF Vipdenuncia comportamenti anomali durante i: hanno ingannato il pubblicoInfinity)ha risposto a diverse curiosità sul Grande Fratello Vip a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione. Il pubblico entusiasta delle scelte di quest’anno rimane curioso di sapere quali sianoi concorrenti preferiti del conduttore nelle edizioni precedenti e quali invece quelli che l’hanno deluso durante il percorso. Come sempre, perrisulta difficile dare risposte in questi casi perché sa che il suo giudizio potrebbe influenzare quello dei telespettatori. Questa volta ha deciso di rispondere per la sua rivista settimanale Chi, ...

TGCOM

... il padre della Perestrojka morti e feriti Iraq, scontri al palazzo presidenziale Baghdad "climatica" Alluvioni in Pakistan, oltre mille morti per le inondazioni COLPA DELLA SICCITÀ Cina, ...... il padre della Perestrojka morti e feriti Iraq, scontri al palazzo presidenziale Baghdad "climatica" Alluvioni in Pakistan, oltre mille morti per le inondazioni COLPA DELLA SICCITÀ Cina, ... Alluvioni in Pakistan, oltre mille vittime per le inondazioni | Un terzo del Paese è sott'acqua