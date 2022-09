Casoria, rubati rubinetti in una scuola: stop alle lezioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) A causa del furto dei rubinetti dei bagni da parte di ignoti, la scuola di Casoria resterà chiusa per la giornata di oggi. In una scuola di Casoria, in provincia di Napoli, oggi niente lezioni. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell’istituto scolastico ‘Nino Cortese’ di via Bellini, frazione Arpino, per un furto. Dai Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 settembre 2022) A causa del furto deidei bagni da parte di ignoti, ladiresterà chiusa per la giornata di oggi. In unadi, in provincia di Napoli, oggi niente. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell’istituto scolastico ‘Nino Cortese’ di via Bellini, frazione Arpino, per un furto. Dai

gazzettanapoli : In una scuola di Casoria, in provincia di Napoli, oggi niente lezioni. I Carabinieri della locale compagnia sono i… - EleonoraGavio : RT @SkyTG24: Rubati rubinetti in una scuola a Casoria, oggi niente lezioni - SkyTG24 : Rubati rubinetti in una scuola a Casoria, oggi niente lezioni - NapoliToday : #Cronaca L'anno scolastico inizia male, rubati i rubinetti del bagno: l'istituto resterà chiuso… - cronachecampane : Casoria, rubati nella notte i rubinetti della scuola -