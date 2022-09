Caso Pogba | fermati a Parigi il fratello Mathias e altre tre persone | sono accusati di estorsione

(Di mercoledì 14 settembre 2022)trestate poste sotto custodia dalla polizia di. Come riportato dal quotidiano francese Le Monde, ilmaggiore del centrocampista della Juventus Paul, si è presentato spontaneamente «a inizio pomeriggio, presso i servizi d’inchiesta», mentre gli altristatitra martedì e mercoledì 14 settembre. I nomi dei 4 compaiono nell’indagine preliminare della Procura diper «e tentata» da parte di una banda organizzata. Questa era stata aperta lo scorso 3 agosto, in seguito alla denuncia che Paulaveva sporto alla Procura di Torino il 16 luglio. Il calciatore, ...

fanpage : È stato arrestato il fratello di Pogba - Moixus1970 : RT @fanpage: È stato arrestato il fratello di Pogba - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È stato arrestato il fratello di Pogba - papagonestar : @irrisolvibile @forumJuventus Dimenticavo, ignorante, che hanno portato Pogba e Di Maria in rosa, fortunatamente gr… - Daviderel4 : RT @fanpage: È stato arrestato il fratello di Pogba -

Svolta neldell'estorsione subita da Paul, centrocampista francese della Juventus. Il fratello Mathias è stato arrestato insieme ad altre tre persone. Secondo quanto denunciato dal calciatore alla ...Ore 20:41 - Nedved: "Abbiamo fatto fatica a rimanere concentrati" Dopo ildi Juve - ... ai box Szczesny, Locatelli, Rabiot e Alex Sandro, oltre ai lungodegenti Paule Federico Chiesa. Ore 19:...In una querela presentata il 16 luglio a Torino, Paul Pogba ha denunciato tentativi di estorsione subiti fra marzo e luglio 2022, per diversi milioni di euro ...Paul Pogba continua la fase di recupero dopo l’infortunio e l’operazione, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza a centrocampo. Gli ultimi mesi sono stati difficili per una vicenda ...