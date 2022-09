laregione : Quattro arresti nell’ambito del caso-Pogba - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Caso #Pogba: 4 fermi, uno è il fratello Mathias. L'accusa è di #estorsione - Luxgraph : Caso Pogba, dopo il tentativo di estorsione il fratello Mathias si è consegnato alla polizia #corriere #news #2022… - internewsit : Caso Pogba, il fratello Mathias preso in custodia dalla Polizia: la vicenda - - sportli26181512 : Caso #Pogba, arrestato il fratello Mathias ed altre tre persone: Secondo Le Parisien il fratello del centrocampista… -

Ilè venuto alla luce con la pubblicazione, il 27 agosto, di un enigmatico video di Mathias, lui stesso calciatore professionista, che prometteva 'rivelazioni' su Paul. La star della ...Arrivano nuovi, inquietanti aggiornamenti sull'intrigo familiare scoppiato nelle ultime settimane attorno alla famigliaIl fratello del centrocampista della Juventus si è presentato negli uffici della polizia che sta indagando sulle presunte estorsioni: è in custodia con altre tre persone ...Svolta nel caso Pogba. Mathias - il fratello maggiore del calciatore della Juventus - e tre altri individui sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro ...