Caso Pogba | arrestati il fratello Mathias e altre tre persone

Mathias Pogba, fratello del calciatore Paul Pogba, e altre tre persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta per estorsione, su denuncia del giocatore attualmente in forza alla Juventus. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, Mathias Pogba si è presentato «nel primo pomeriggio ed è stato arrestato». Dei quattro arrestati, uno è finito in manette ieri.

