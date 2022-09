Casini: «La Lega Serie A valuterà un All Star Game» (Di mercoledì 14 settembre 2022) “L’idea di un All Star Game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro”. Così il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, interpellato al telefono dall’ANSA parla della proposta lanciata per la Premier League dal patron americano del Chelsea, Todd Boehly, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) “L’idea di un AlldiA merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro”. Così il presidente delladiA, Lorenzo, interpellato al telefono dall’ANSA parla della proposta lanciata per la Premier League dal patron americano del Chelsea, Todd Boehly, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Lukee22_ : RT @CalcioFinanza: Casini: «La Lega Serie A valuterà l’idea di disputare un All Star Game» - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Casini: «La Lega Serie A valuterà l’idea di disputare un All Star Game» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Casini: «La Lega Serie A valuterà un All Star Game»: “L’idea di un All Star Game di Serie A me… - CalcioFinanza : Casini: «La Lega Serie A valuterà l’idea di disputare un All Star Game» - Filippo_Casini : La Russia ha pagato alcuni partiti per stare dalla loro parte. Quindi o nella Lega hanno preso soldi russi oppure s… -