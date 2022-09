Casi di legionella a Palermo, focolai in centro. Chiuso un hotel, evacuato un palazzo (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'Asp lo ha scovato in alcuni quartieri della città. Sgomberato in un edificio di via Principe di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'Asp lo ha scovato in alcuni quartieri della città. Sgomberato in un edificio di via Principe di ...

qnazionale : Casi di legionella a Palermo, focolai in centro. Chiuso un hotel, evacuato un palazzo - avrildontgiveup : RT @SkyTG24: Palermo, allarme legionella: casi in hotel e in alcuni quartieri della città - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Palermo, allarme legionella: casi in hotel e in alcuni quartieri della città - SkyTG24 : Palermo, allarme legionella: casi in hotel e in alcuni quartieri della città -