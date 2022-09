Caro Ministro, serve con urgenza un piano straordinario di rientro per tutti gli immobilizzati. Lettera (Di mercoledì 14 settembre 2022) Inviata da Elvira Fisichella - Egregio Ministro, sono una docente di ruolo immobilizzata fuori regione da 7 anni. Con la legge 107/2015 mi illusero di aver raggiunto il traguardo lavorativo più importante, ma di fatto sono più precaria di prima e la mia carriera scolastica ha subito un contraccolpo ormai insanabile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Inviata da Elvira Fisichella - Egregio, sono una docente di ruolo immobilizzata fuori regione da 7 anni. Con la legge 107/2015 mi illusero di aver raggiunto il traguardo lavorativo più importante, ma di fatto sono più precaria di prima e la mia carriera scolastica ha subito un contraccolpo ormai insanabile. L'articolo .

CarloCalenda : Aggiungo questo caro Luigi, un ragazzo che arriva legittimamente a fare il Ministro, ma senza alcuna esperienza per… - raffaellapaita : Caro Orlando, le tue profezie non sono credibili. Ti ricordi quando avevi promesso di non andare al governo con Dra… - orizzontescuola : Caro Ministro, serve con urgenza un piano straordinario di rientro per tutti gli immobilizzati. Lettera - mrcmntg : @CarloCalenda Caro Calenda, l’ho apprezzata da ministro e penso che sia una persona seria e competente. Si focalizz… - PIERPAO67864611 : RT @CarloCalenda: Aggiungo questo caro Luigi, un ragazzo che arriva legittimamente a fare il Ministro, ma senza alcuna esperienza per farlo… -