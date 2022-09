Caro gas: silente sull’introduzione del price cap, la Ue ci ‘obbliga’ a ridurne il consumo almeno del 5% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre restiamo tutti col fiato sospeso, in attesa di questo ‘benedetto’ price cap (proposto – a vuoto – da Draghi già da prima dell’estate), anche oggi, riuniti a Strasburgo, i ‘cervelloni’ della Ue hanno convenuto sull’utilità di venire incontro alle imprese ma, di fissare un tetto massimo al prezzo del gas… nulla. O meglio, quello che è stato stabilito in merito alla crisi energetica, è si di intervenire con “una serie di misure temporanee”, solo che dobbiamo essere ‘noi’ a seguirle. Caro gas, la Ue: arriva ‘l’obbligo’, nelle ore di picco, di ridurre almeno del 5% il consumo di elettricità Per carità, come vedremo, nulla di drastico, ma certo amareggia avere ancora una volta la triste conferma che questa ‘tanto propagandata unità’ subisce troppo le influenze economiche e gli interessi ‘locali’. Ad ogni modo, la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre restiamo tutti col fiato sospeso, in attesa di questo ‘benedetto’cap (proposto – a vuoto – da Draghi già da prima dell’estate), anche oggi, riuniti a Strasburgo, i ‘cervelloni’ della Ue hanno convenuto sull’utilità di venire incontro alle imprese ma, di fissare un tetto massimo al prezzo del gas… nulla. O meglio, quello che è stato stabilito in merito alla crisi energetica, è si di intervenire con “una serie di misure temporanee”, solo che dobbiamo essere ‘noi’ a seguirle.gas, la Ue: arriva ‘l’obbligo’, nelle ore di picco, di ridurredel 5% ildi elettricità Per carità, come vedremo, nulla di drastico, ma certo amareggia avere ancora una volta la triste conferma che questa ‘tanto propagandata unità’ subisce troppo le influenze economiche e gli interessi ‘locali’. Ad ogni modo, la ...

