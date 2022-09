Caro energia, pacchetto risparmio Ue: giù i consumi in attesa del tetto al gas (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Commissione Europea presenta oggi a Strasburgo – nel giorno in cui Ursula von der Leyen pronuncia il suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione – il pacchetto di misure mirate a contrastare i rincari dell’energia in vista del prossimo inverno, che verranno poi discusse dal Consiglio energia straordinario convocato per venerdì prossimo, 30 settembre, a Bruxelles. attesa per il tetto al prezzo del gas Non c’è ancora a livello comunitario l’accordo per il tetto al prezzo del gas, con Olanda e Germania che frenano sulla misura voluta fortemente dall’Italia targata Mario Draghi. Servirà un po’ più di tempo perché si trovi un accordo su una misura che, se non ben calibrata, rischia di essere controproducente, come ha spiegato il copresidente del gruppo dei Verdi/Ale Philippe Lamberts, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Commissione Europea presenta oggi a Strasburgo – nel giorno in cui Ursula von der Leyen pronuncia il suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione – ildi misure mirate a contrastare i rincari dell’in vista del prossimo inverno, che verranno poi discusse dal Consigliostraordinario convocato per venerdì prossimo, 30 settembre, a Bruxelles.per ilal prezzo del gas Non c’è ancora a livello comunitario l’accordo per ilal prezzo del gas, con Olanda e Germania che frenano sulla misura voluta fortemente dall’Italia targata Mario Draghi. Servirà un po’ più di tempo perché si trovi un accordo su una misura che, se non ben calibrata, rischia di essere controproducente, come ha spiegato il copresidente del gruppo dei Verdi/Ale Philippe Lamberts, ...

