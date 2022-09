Caro Energia, oggi il pacchetto di misure Ue (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Caro Energia, la Commissione Europea presenta oggi a Strasburgo – nel giorno in cui Ursula von der Leyen pronuncerà il suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione – il pacchetto di misure mirate a contrastare i rincari dell’Energia in vista del prossimo inverno, che verranno poi discusse dal Consiglio Energia straordinario convocato per venerdì prossimo, 30 settembre, a Bruxelles. Il pacchetto rispecchia il non paper che l’esecutivo Ue aveva presentato prima del Consiglio Energia del 9 settembre, con la vistosa assenza del price cap sul gas, sul quale i Paesi membri sono ancora divisi. Ci vorrà un po’ più di “tempo” perché si trovi un accordo su una misura che, se non ben calibrata, rischia di essere controproducente, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) –, la Commissione Europea presentaa Strasburgo – nel giorno in cui Ursula von der Leyen pronuncerà il suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione – ildimirate a contrastare i rincari dell’in vista del prossimo inverno, che verranno poi discusse dal Consigliostraordinario convocato per venerdì prossimo, 30 settembre, a Bruxelles. Ilrispecchia il non paper che l’esecutivo Ue aveva presentato prima del Consigliodel 9 settembre, con la vistosa assenza del price cap sul gas, sul quale i Paesi membri sono ancora divisi. Ci vorrà un po’ più di “tempo” perché si trovi un accordo su una misura che, se non ben calibrata, rischia di essere controproducente, ...

