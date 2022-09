Caro energia, le proposte (in ritardo) della Commissione: le aziende energetiche finanzieranno gli aiuti per famiglie e imprese (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c’è il tetto al prezzo del gas, che come ha ammesso sia il commissario Ue Thierry Breton sarebbe a questo punto inutile visto il forte calo delle forniture da Mosca, né le attese misure per garantire liquidità agli importatori di gas che rischiano di andare gambe all’aria. Martedì la Commissione europea ha finalmente approvato il suo atteso pacchetto di proposte per un “intervento di emergenza per affrontare gli alti prezzi dell’energia”. I punti chiav sono tre. Una riduzione obbligatoria di almeno il 5% dei consumi di elettricità nelle ore di picco, quando i prezzi sono più alti e la domanda è coperta soprattutto dalle centrali a gas. Un tetto di 180 euro/megawattora ai ricavi dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da nucleare (che hanno costi marginali più bassi rispetto agli impianti a gas): ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c’è il tetto al prezzo del gas, che come ha ammesso sia il commissario Ue Thierry Breton sarebbe a questo punto inutile visto il forte calo delle forniture da Mosca, né le attese misure per garantire liquidità agli importatori di gas che rischiano di andare gambe all’aria. Martedì laeuropea ha finalmente approvato il suo atteso pacchetto diper un “intervento di emergenza per affrontare gli alti prezzi dell’”. I punti chiav sono tre. Una riduzione obbligatoria di almeno il 5% dei consumi di elettricità nelle ore di picco, quando i prezzi sono più alti e la domanda è coperta soprattutto dalle centrali a gas. Un tetto di 180 euro/megawattora ai ricavi dei produttori dielettrica da fonti rinnovabili e da nucleare (che hanno costi marginali più bassi rispetto agli impianti a gas): ...

fattoquotidiano : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci h… - petergomezblog : Caro energia, l’analisi del centro studi Ecco: “Dal governo aiuti anche a chi non ne ha bisogno, nessun incentivo a… - gualtierieurope : Riforma del patto di stabilità per sostenere gli investimenti, del mercato dell’energia contro il caro bollette, de… - bettadigiulio : RT @fattoquotidiano: Caro energia, le proposte (in ritardo) della Commissione: le aziende energetiche finanzieranno gli aiuti per famiglie… - LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: Caro energia, le proposte (in ritardo) della Commissione: le aziende energetiche finanzieranno gli aiuti per famiglie… -