Caro energia, la Portovesme e lo spettro dello stop al 90% della produzione: “Intervento del governo atteso da tempo, finiremo tutti a casa” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una media di 600 euro a megawattora, con punte giornaliere di 800. Quel che sembrava impossibile qualche anno fa, quando il prezzo dell’energia aveva una media di 50 euro, è diventata drammatica quotidianità alla Portovesme. Tanto che ora, sulla fabbrica controllata dalla multinazionale Glencore – che nella costa sud occidentale della Sardegna produce, unica in Italia, piombo e zinco, ma anche buone quantità di rame, argento, oro e acido solforico – si riaffaccia, fortissimo, lo spettro della fermata. In concreto: stop al 90 per cento della produzione e estensione della cassa integrazione che era stata già avviata alla fine del 2021 quando l’energia era schizzata fluttuando tra i 250 e 270 euro a megawattora. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una media di 600 euro a megawattora, con punte giornaliere di 800. Quel che sembrava impossibile qualche anno fa, quando il prezzo dell’aveva una media di 50 euro, è diventata drammatica quotidianità alla. Tanto che ora, sulla fabbrica controllata dalla multinazionale Glencore – che nella costa sud occidentaleSardegna produce, unica in Italia, piombo e zinco, ma anche buone quantità di rame, argento, oro e acido solforico – si riaffaccia, fortissimo, lofermata. In concreto:al 90 per centoe estensionecassa integrazione che era stata già avviata alla fine del 2021 quando l’era schizzata fluttuando tra i 250 e 270 euro a megawattora. Il ...

fattoquotidiano : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci h… - petergomezblog : Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di rica… - AngeloCiocca : Riparte l'austerity... l'Europa taglia i consumi fino al 30%, nelle 4 ore di punta. Il 30% corrisponde, guarda caso… - Piergiulio58 : Palaghiaccio italiani: alcune strutture hanno già fermato le attività per il caro energia, come l’Alvise De Toni di… - Walter00365070 : @evamarghe Draghi si è dimesso perché ha portato il paese nella cacca Vedasi il caro energia ed il blocco del 110… -