Caro carburante, ennesima proroga sul taglio accise sulla benzina: ecco fino a quando (Di mercoledì 14 settembre 2022) taglio sulle accise, via libera del Governo all’ennesima proroga. L’esecutivo, che resterà in carica ancora per pochi giorni, ha deliberato il rinvio della scadenza sul provvedimento che taglia di circa 30 centesimi il prezzo al disturbatore del carburante. La decisione è arrivata nella giornata di ieri. Tagli accise prorogato fino al 17 ottobre 2022 A firmare il Decreto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, unitamente al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. La proroga resterà in vigore pertanto fino al prossimo 17 ottobre. Il ribasso, ovvero il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione, proseguirà dunque ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022)sulle, via libera del Governo all’. L’esecutivo, che resterà in carica ancora per pochi giorni, ha deliberato il rinvio della scadenza sul provvedimento che taglia di circa 30 centesimi il prezzo al disturbatore del. La decisione è arrivata nella giornata di ieri. Taglitoal 17 ottobre 2022 A firmare il Decreto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, unitamente al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Laresterà in vigore pertantoal prossimo 17 ottobre. Il ribasso, ovvero ildi 30 centesimi al litro per, diesel, gpl e metano per autotrazione, proseguirà dunque ...

