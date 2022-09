Caro bollette. 'Autunno drammatico per le oltre 900mila famiglie toscane' - Economia - lanazione.it (Di mercoledì 14 settembre 2022) A lanciare l'allarme Cgil, Sunia e Federconsumatori Toscana a Comuni e Regione: "Ci attende uno tsunami. Urgono interventi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) A lanciare l'allarme Cgil, Sunia e Federconsumatori Toscana a Comuni e Regione: "Ci attende uno tsunami. Urgono interventi ...

matteosalvinimi : La Lega salva imprese inguaiate dalle criticità del superbonus. Significa che ci saranno certezze per chi compra i… - Ettore_Rosato : Reddito di cittadinanza, caro bollette, immigrazione e il pericolo dell’astensionismo. Una chiacchierata al mercato… - AlexBazzaro : Il PD in Aula al Senato ridacchia. Salvini da un anno chiede di intervenire sul caro bollette. Se la lungimiranza i… - tigrelt : RT @Maria_Falsetta: Voglio una commissione d'inchiesta su tutta la magistratura silente?? Voglio una commissione d'inchiesta sul caro bollet… - VannaRicci : Lo diceva 7 anni fa Chi gli credette? Chi gli crede ora. Il drago non può fare NULLA x fermare il caro bollette Sa… -