Carlo III, nuova gaffe con le penne. In Rete spuntano pure le sue manie con water e spazzolino (video) (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Non posso sopportare questa dannata cosa…". Re Carlo III "contro le penne". Un video pubblicato su Twitter dalla Cbs mostra il nuovo sovrano alle prese con la firma del registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle celebrazioni per onorare la regina Elisabetta II, scomparsa la scorsa settimana all'età di 96 anni. "E' il 12 settembre?", chiede Carlo. Il Re viene avvisato che la data corretta è 13 settembre: "Oh Dio, ho scritto la data sbagliata". "Prima hai firmato 12 settembre", lo avverte la moglie Camilla. Carlo si alza dalla scrivania ed evidentemente c'è qualche problema con la penna: "Odio questo… Non posso sopportare questa dannata cosa…", dice il Re alzandosi e allontanandosi mentre prova a pulirsi le mani.

