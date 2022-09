Carceri | Renoldi | “In Campania l’offerta delle strutture non è adeguate”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tappa ad Avellino al carcere di Bellizzi Irpino per Carlocapo del Dap, vista la commemorazione dei quarant’anni della scomparsa del brigadiere, Antimo Graziano. “Nelle scorse ore ho visitato il carcere di Santa Maria Capua Vetere, qui ho trovato tanto impegno, determinazione ma soprattutto tanta voglia di riscatto – ammette– La nostra è una grande amministrazione che ha grandi potenzialità, tante persone perbene pronte a dare la loro”. “Il carcerevolte non riesce ad interrompere quel legame che esiste con le espressioni della criminalità sul territorio e altre persone – continua – Dobbiamo spezzare questo legame, lavorando sul recupero di detenuti che si sono macchiati anche di grandi reati“. “La problematica della sanità è seria – spiega– Il ...

Proprio nell'istituto campano si recherà presto il Capo del Dap Carlo, per fare il punto sulle criticità di cui l'Amministrazione si sta facendo carico. Sempre in Campania, 6 nuovi educatori ...... ma i partiti restano zitti: lotta solo Rita Bernardinisuicidificio e politica zitta (... Dei 59 suicidi, ha detto, "25 riguardavano detenuti definitivi, gli altri erano in misura ... Carceri, il capo del Dap: «Anno nero per i suicidi, ma ne abbiamo sventati mille» Carceri Toscana: caos nei penitenziari della regione, aggrediti agenti di Polizia Penitenziaria a Pisa e a Firenze Sollicciano “Sembra davvero ...Abbiamo letto l`intervista al Capo del Dipartimento dell`Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi, comparsa nelle pagine odierne del Corriere della Sera, e ne abbiamo apprezzato i toni e i contenu ...