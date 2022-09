Carcere di Bellizzi Irpino | la direttrice Felaco | “L’obiettivo è gestire al meglio la popolazione detentiva”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “E’ un vero onore per me presiedere alla cerimonia che ricorda la memoria del brigadiere Antimo Graziano. Il 14 settembre di quarant’anni fa fu vittima di un barbaro atto della criminalità organizzata. E’ un momento di ricordo ma soprattutto un’attestazione dell’importanza del messaggio che Antimo Graziano ha lasciato in tutti. Deve essere un monito per lavorare”. Così ladeldi, Concetta. “La realtà di questo istituto è particolarmente complessa – ammette – Sicuramente le problematiche non mancano. Ilper sua natura è un struttura che tende ad assorbire tutte le mancanze o disfunzioni della società attuale”. “Abbiamo tanto da fare – continua la dottoressa ...