Carburanti: taglio delle accise ottiene proroga al 17 ottobre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con la crisi globale che stiamo attraversando questi mesi per via della guerra tra Russia e Ucraina e che inevitabilmente sta avendo ripercussioni sugli altri Paesi, abbiamo visto salire alle stelle i prezzi dei beni di prima necessità e soprattutto dell’energia e del gas. Di conseguenza, i Carburanti, già cari di loro a causa delle numerose tasse, dette accise, hanno avuto dei forti rincari tanto che spesso il diesel ha superato il prezzo della benzina, cosa veramente assai rara. Per questo motivo il Governo ha cercato di contenere quanto possibile i rincari emanando un decreto per il taglio delle accise sui Carburanti. C’è una buona notizia: questa misura era stata in precedenza pensata per avere scadenza il 5 ottobre, ma il Ministro dell’Economia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con la crisi globale che stiamo attraversando questi mesi per via della guerra tra Russia e Ucraina e che inevitabilmente sta avendo ripercussioni sugli altri Paesi, abbiamo visto salire alle stelle i prezzi dei beni di prima necessità e soprattutto dell’energia e del gas. Di conseguenza, i, già cari di loro a causanumerose tasse, dette, hanno avuto dei forti rincari tanto che spesso il diesel ha superato il prezzo della benzina, cosa veramente assai rara. Per questo motivo il Governo ha cercato di contenere quanto possibile i rincari emanando un decreto per ilsui. C’è una buona notizia: questa misura era stata in precedenza pensata per avere scadenza il 5, ma il Ministro dell’Economia ...

