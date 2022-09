Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Campos-Chelsea-Psg, l’intrigo che accende una miccia a Parigi #calciomercato - Gazzetta_it : Campos-Chelsea-Psg, l’intrigo che accende una miccia a Parigi #calciomercato - chelseanewsonly : Chelsea interested in PSG sporting director Luis Campos #ChelseaFC #Chelsea #StamfordBridge - _talebanikov : @p__antonio Come Campos al PSG, identico e preciso senza nemmeno budget faraonici stile Chelsea o Man United - MilanMagnum : @Zoroback_023 Ho letto un'informazione senza senso. 1 - Campos è sotto contratto per un progetto ENORME che durerà… -

La Gazzetta dello Sport

Non tanto per i litigi e i dispetti più o meno velati tra le star, ma per il conflitto neanche così tanto latente tra Luise Antero Henrique, rispettivamente consulenti per l'area sportiva e l'...Commenta per primo Il proprietario delTodd Boehly ha offerto al direttore sportivo del PSG Luis7 milioni di sterline all'anno per accasarsi immediatamente al club della Premier League. Lo rivela Le Parisien . Campos tra Psg e Chelsea: che intrigo Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...