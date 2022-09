Camilla, nuova regina consorte: l’oggetto indossato per rendere omaggio alla regina Elisabetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) In Inghilterra sono giorni concitati per la morte della regina e per tutte le cerimonie previste dal protocollo, tra incoronazione del nuovo Re Carlo III e funerali di Elisabetta II. LEGGI ANCHE: — regina Elisabetta funerali, nelle sue mani un oggetto diverso da quello con cui è stata sepolta Lady Diana La regina si è spenta nella tenuta di famiglia a Balmoral e in questi giorni il feretro ha raggiunto Buckingham Palace, in attesa dei funerali previsti per lunedì 19 settembre. Negli stessi momenti in cui la bara raggiungeva il palazzo, Camilla, designata regina consorte di Re Carlo III, è stata avvistata a Londra con un gioiello spilla a forma di trifoglio, che secondo gli ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 settembre 2022) In Inghilterra sono giorni concitati per la morte dellae per tutte le cerimonie previste dal protocollo, tra incoronazione del nuovo Re Carlo III e funerali diII. LEGGI ANCHE: —funerali, nelle sue mani un oggetto diverso da quello con cui è stata sepolta Lady Diana Lasi è spenta nella tenuta di famiglia a Balmoral e in questi giorni il feretro ha raggiunto Buckingham Palace, in attesa dei funerali previsti per lunedì 19 settembre. Negli stessi momenti in cui la bara raggiungeva il palazzo,, designatadi Re Carlo III, è stata avvistata a Londra con un gioiello spilla a forma di trifoglio, che secondo gli ...

