Cambio di rotta per Dayane Mello: ecco che cosa ha dichiarato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Ha poi partecipato a La Fazenda, condotto il Pupa Party su Mediaset Infinity e durante l’estate sembrava godersi il sole insieme alla sua amica Soleil Sorge, tra una serata e l’altra. Ma qualcosa è cambiato improvvisamente. Le parole di Dayane lasciano tutti sorpresi: “Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality“ Sembra incredibile, eppure è successo. Nella giornata di oggi l’amata modella brasiliana ha postato su Instagram un messaggio molto chiaro: non vuole più prestarsi al gioco dei reality. Non solo non prenderà parte più come protagonista a nessuno di essi, ma non ne parlerà nemmeno più. Ricordiamo tutti come durante la permanenza della sua amica Soleil Sorge al Grande Fratello Vip lo scorso anno abbia sostenuto in tutti i modi la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022)è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Ha poi partecipato a La Fazenda, condotto il Pupa Party su Mediaset Infinity e durante l’estate sembrava godersi il sole insieme alla sua amica Soleil Sorge, tra una serata e l’altra. Ma qualè cambiato improvvisamente. Le parole dilasciano tutti sorpresi: “Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality“ Sembra incredibile, eppure è successo. Nella giornata di oggi l’amata modella brasiliana ha postato su Instagram un messaggio molto chiaro: non vuole più prestarsi al gioco dei reality. Non solo non prenderà parte più come protagonista a nessuno di essi, ma non ne parlerà nemmeno più. Ricordiamo tutti come durante la permanenza della sua amica Soleil Sorge al Grande Fratello Vip lo scorso anno abbia sostenuto in tutti i modi la ...

tuttopuntotv : Cambio di rotta per Dayane Mello: ecco che cosa ha dichiarato #gfvip #dayane #mellos #rosmello - Ichnos1973 : RT @Alternativa_it: Il cambio di rotta del Governo sulla norma che cancella il tetto dei 240 mila euro per gli stipendi dei vertici delle F… - SoniaLaVera : RT @Alternativa_it: Il cambio di rotta del Governo sulla norma che cancella il tetto dei 240 mila euro per gli stipendi dei vertici delle F… - MarceVann : RT @Alternativa_it: Il cambio di rotta del Governo sulla norma che cancella il tetto dei 240 mila euro per gli stipendi dei vertici delle F… - Alternativa_it : Il cambio di rotta del Governo sulla norma che cancella il tetto dei 240 mila euro per gli stipendi dei vertici del… -