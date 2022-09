Cambiamenti climatici e questione ambientale in campagna elettorale Quasi assenti. I leader parlano solo di politiche energetiche - il ...

(Di mercoledì 14 settembre 2022) ... per il quale sono state analizzate le edizioni in prime time dei principali tg generalisti e dai talk show politici trasmessi da Rai, Mediaset e La7 fra il 21 agosto e il 4 settembre. Sui social ...

EnricoLetta : 'A giugno avete votato CONTRO tutte le decisioni europee per ridurre le emissioni inquinanti'. Fratelli d'Italia n… - valigiablu : I cambiamenti climatici stanno aggravando le malattie infettive ed esacerbando i problemi di salute | @_Arlon… - M5S_Europa : L’Onu ha esortato gli Stati ad accelerare lo sviluppo di progetti di efficienza energetica e va nella direzione aus… - patricelumumb19 : RT @Intersos: ?? Violenze, conflitti e conseguenze dei cambiamenti climatici sono tra i principali fattori di crisi ?? Tra Burkina Faso, C… - fedarch : RT @EnricoLetta: 'A giugno avete votato CONTRO tutte le decisioni europee per ridurre le emissioni inquinanti'. Fratelli d'Italia nega i c… -

Aiviene dedicato solo il 2,1% dei post a tema ambientale, circa lo 0,2% di tutti quelli pubblicati dai leader . Persino nei talk show, dove le tematiche green si affrontano ...Ancor meno spazio viene dedicato aisu Facebook, citati nel 2,1% dei post a tema ambientale, pari a circa lo 0,2% di tutti i post pubblicati. "Quella che si sta per concludere è ...Il ritiro delle acque per la siccità in Europa espone i pali all'attacco di funghi che mangiano il legno e mettono a rischio milioni di case ...Fridays for future 23 settembre: prima data dello sciopero globale per il clima. Ecco piazze, indirizzi e orari da cui partiranno le manifestazioni ...