Cambiamenti climatici e questione ambientale in campagna elettorale? Quasi assenti. I leader parlano solo di politiche energetiche – il dossier (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sarà stata anche l’estate delle ondate di calore e della siccità, degli incendi e delle emergenze. Sarà stata anche l’estate del Po in secca, dei campi aridi, della tragedia della Marmolada. Eppure la crisi climatica resta la grande assente della campagna elettorale, Quasi mai citata nei discorsi dei 14 leader impegnati in vista delle imminenti elezioni. Le dichiarazioni rilasciate dai politici ai telegiornali riguardo alla crisi climatica sono appena il 3,8% di quelle sull’ambiente e meno dello 0,5% sul totale delle dichiarazioni. Perché anche quando si parla di tematiche ambientali, il focus del discorso è Quasi sempre spostato sulla questione energetica, sul ‘caro bollette’ e sugli aspetti burocratici (tempi di realizzazione e costi delle varie tipologie di impianti energetici). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sarà stata anche l’estate delle ondate di calore e della siccità, degli incendi e delle emergenze. Sarà stata anche l’estate del Po in secca, dei campi aridi, della tragedia della Marmolada. Eppure la crisi climatica resta la grande assente dellamai citata nei discorsi dei 14impegnati in vista delle imminenti elezioni. Le dichiarazioni rilasciate dai politici ai telegiornali riguardo alla crisi climatica sono appena il 3,8% di quelle sull’ambiente e meno dello 0,5% sul totale delle dichiarazioni. Perché anche quando si parla di tematiche ambientali, il focus del discorso èsempre spostato sullaenergetica, sul ‘caro bollette’ e sugli aspetti burocratici (tempi di realizzazione e costi delle varie tipologie di impianti energetici). ...

EnricoLetta : 'A giugno avete votato CONTRO tutte le decisioni europee per ridurre le emissioni inquinanti'. Fratelli d'Italia n… - valigiablu : I cambiamenti climatici stanno aggravando le malattie infettive ed esacerbando i problemi di salute | @_Arlon… - M5S_Europa : L’Onu ha esortato gli Stati ad accelerare lo sviluppo di progetti di efficienza energetica e va nella direzione aus… - fattoquotidiano : Cambiamenti climatici e questione ambientale in campagna elettorale? Quasi assenti. I leader parlano solo di politi… - erealacci : RT @GiovaValentini: Vogliamo chiarire una volta per tutte che i sacrifici energetici dobbiamo farli innanzitutto per contenere il riscaldam… -