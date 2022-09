(Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA – L’lacon il dollaro in vista di una maxi-stretta monetaria da parte della Fed. La moneta unica è sata a 0,, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Ilo con lo yen è a 143,44 e quello con la sterlina inglese a 0,8680. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Cambi: euro ancora sotto la parità a 0,9978 dollari - nikanika_____ : Il 'docente esperto', invece e nonostante le aspre proteste e conseguenti polemiche sui sociali, diventa 'docente s… - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 1 dollari alle 11.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 143,442 #yen alle 11.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8657 sterline alle 11.30 - Borsa Italiana -

Agenzia ANSA

a 142,995 sullo yen alle 19.30. 14 - 09 - 2022 19:30a 79,4761 sulla rupia indiana alle 19.30. 14 - 09 - 2022 19:30 Cambi: euro ancora sotto la parità a 0,9978 dollari La procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per una donna romena di 35 anni, che secondo l’accusa avrebbe proposto a un connazionale di uccidere, sparandogli, un vicino di casa, in cambio di ...È stato lo stesso uomo incaricato dell'omicidio ad avvisare le autorità dopo la richiesta della donna La procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per una donna di 35 anni che, secondo le ind ...