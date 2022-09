Calcio | Zaniolo | ' futuro? La Roma è la mia priorità | ora sono concentrato sul campo'

(Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. - (Adnkronos) - "Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l'HJK Helsinki e l'Atalanta,sul. Laè la mia". Così l'attaccante dellaNicolòin merito al suo. "Non è stata un'estate particolare per me, sembra sempre che debba andare via e poi resto,illazioni e pensieri che fate voi,film della stampa", aggiunge il 23enne giallorosso.

domani giocherà. Avrebbe rischiato anche ad Empoli, ma sono riuscito a preservarlo. Non so se avrà 90 minuti nelle gambe, ma di testa sta molto bene": lo ha detto Josè Mourinho in conferenza ...Alla vigilia della sfida il Nicolò è intervenuto in conferenza ...Nella conferenza stampa pre partita di Europa League Nicolò Zaniolo svela la sua priorità per il futuro tra rinnovo e partenza ...