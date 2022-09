Calcio: Serie B. Maggioni dirige Reggina - Cittadella, Gualtieri a Brescia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Frosinone - Palermo è stata affidata invece a Giua ROMA - Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco è stato designato per dirigere sabato la sfida del Granillo fra Reggina e Cittadella, valida per la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Frosinone - Palermo è stata affidata invece a Giua ROMA - Lorenzodella sezione di Lecco è stato designato perre sabato la sfida del Granillo fra, valida per la ...

