Calcio: Serie B, gli arbitri della sesta giornata (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Questi gli arbitri delle partite della sesta giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 17 settembre alle ore 14. Brescia-Benevento (venerdì 16, ore 20.30): M. Gualtieri; Ascoli-Parma: Prontera; Cagliari-Bari: Fourneau; Como-Spal: Rutella; Frosinone-Palermo: Giua; Reggina-Cittadella: Maggioni; Sudtirol-Cosenza: G. Miele; Venezia-Pisa: Perenzoni; Genoa-Modena (ore 16.15): Zufferli; Ternana-Perugia (domenica 18, ore 16.15): Di Bello. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Questi glidelle partitedel campionato diB, in programma sabato 17 settembre alle ore 14. Brescia-Benevento (venerdì 16, ore 20.30): M. Gualtieri; Ascoli-Parma: Prontera; Cagliari-Bari: Fourneau; Como-Spal: Rutella; Frosinone-Palermo: Giua; Reggina-Citta: Maggioni; Sudtirol-Cosenza: G. Miele; Venezia-Pisa: Perenzoni; Genoa-Modena (ore 16.15): Zufferli; Ternana-Perugia (domenica 18, ore 16.15): Di Bello.

sportface2016 : #JuveSalernitana, #Marcenaro e #Banti non hanno sbagliato e non verranno fermati - Eurosport_IT : Ecco i ?? giocatori più pagati in Serie A ????? #SerieA | #Calcio | #Stipendi | #Inter | #Juventus - Gazzetta_it : Ibra: 'Non smetto, resto il numero 1. Milan, torno presto. E con violenza' - TheOnlyTyrrell : @FootballManager Olbia Calcio in serie C ?? - solopallone : Serie A: Mariani arbitra Milan-Napoli -