Calcio | Scaroni | ' Oggi si apre nuova fase nel processo di sviluppo del Milan'

Milano, 14 set. (Adnkronos) - "Oggi si apre una nuova fase nel processo di sviluppo del Club, nel segno della continuità e della qualità". Così ha commentato Paolo Scaroni, confermato Presidente del Milan. "Abbiamo un nuovo CdA che include i rappresentanti di Elliott che sedevano già in Consiglio, garanzia del valore generato in questi anni e di un approccio equilibrato nella transizione, a cui si uniscono nuovi componenti, espressione di RedBird, l'azionista di maggioranza, che aggiungeranno la loro competenza, esperienza e cultura manageriale nel business sportivo e dell'intrattenimento, a livello mondiale". "Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi va ai Consiglieri uscenti, Alfredo Craca, Massimo Ferrari e Marco Patuano, che ...

