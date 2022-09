Calcio | Nuovo CdA Milan | Scaroni presidente e ci sono Cardinale | Gazidis e Singer

(Di mercoledì 14 settembre 2022)o, 14 set. (Adnkronos) - Nominato oggi ilConsiglio di Amministrazione di AC, nel corso dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi ao, a seguito dell'acquisizione dell'Associazioneda parte di RedBird, perfezionata lo scorso 31 agosto. Atto formale di uncapitolo per il Club, nel segno della continuità e del costante sviluppo. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Paolo, Ivan, Gerry, Alec Scheiner, Niraj Shah, Isaac Halyard, Gordon, Giorgio Furlani e Stefano Cocirio. IlConsiglio, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha rinnovato la nomina a Paolocome...

Nella giornata di mercoledì 14 settembre, infatti, si è svolta la prima assemblea degli azionisti dopo il passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird , con conseguente nomina del...... a seguito dell'acquisizione dell'AssociazioneMilan da parte di RedBird, perfezionata lo scorso 31 agosto - si legge - . Atto formale di uncapitolo per il Club, nel segno della ...Il Monza - dopo l’esonero di Giovanni Stroppa - ha presentato il nuovo allenatore Raffaele Palladino, promosso dalla squadra Primavera e scelto da Adriano Galliani per la prima… Leggi ...Lo ha detto Paolo Scaroni, confermato presidente del Milan dopo l'assemblea dei soci. "Abbiamo un nuovo CdA che include i rappresentanti di Elliott che sedevano già in Consiglio, garanzia del ...