Calcio | Milan-Dinamo Zagabria 3-1 | tris dei rossoneri in Champions League a San Siro!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ arrivata la prima vittoria per ildi Stefano Pioli in questa stagione europea. Isi sono imposti per 3-1 contro la, nella seconda sfida del Gruppo E di, per effetto delle realizzazioni del francese Olivier Giroud, del belga Alexis Saelemaekers e di Tommaso Pobega. Per i croati è andato a segno Mislav Orši?. Con questo risultato i campioni d’Italia sono al comando del raggruppamento con quattro punti, in attesa della gara di questa sera tra Salisburgo e Chelsea. Pioli opta per un 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Risponde Cacic con un 3-5-2 coperto: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. Il gioco ...