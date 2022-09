Calcio: Juventus, Di Maria convocato per il Benfica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Torino, 14 set. - (Adnkronos) - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara di Champions League di stasera all'Allianz Stadium contro il Benfica. Torna a disposizione Angel Di Maria. Questo l'elenco completo. Perin, Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulè. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Torino, 14 set. - (Adnkronos) - La, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara di Champions League di stasera all'Allianz Stadium contro il. Torna a disposizione Angel Di. Questo l'elenco completo. Perin, Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli, Vlahovic, Milik, Kean, Di, Soulè.

