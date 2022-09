Calcio, Juventus-Benfica 1-2: notte fonda per i bianconeri all’Allianz Stadium in Champions League (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una brutta Juventus. Esito negativo per la Vecchia Signora nel secondo incontro del Gruppo H di Champions League contro il Benfica: gli uomini di Massimiliano Allegri sono stati sconfitti all’Allianz Stadium di Torino dal per 2-1. La compagine bianconera era passata in vantaggio grazie a un gol al 4? del polacco Arkadiusz Milik, ma poi le realizzazioni su rigore del lusitano Joao Mario al 43? e del brasiliano David Neres al 55? hanno affossato tutte le aspirazioni della Juve. Una sconfitta pesante, essendo la seconda in altrettante partite per la formazione allenata dal tecnico livornese che ora si trova con zero punti rispetto ai sei dei portoghesi e del PSG, vittorioso 3-1 contro il Makkabi Haifa. Allegri vara il suo 4-4-2: Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una brutta. Esito negativo per la Vecchia Signora nel secondo incontro del Gruppo H dicontro il: gli uomini di Massimiliano Allegri sono stati sconfittidi Torino dal per 2-1. La compagine bianconera era passata in vantaggio grazie a un gol al 4? del polacco Arkadiusz Milik, ma poi le realizzazioni su rigore del lusitano Joao Mario al 43? e del brasiliano David Neres al 55? hanno affossato tutte le aspirazioni della Juve. Una sconfitta pesante, essendo la seconda in altrettante partite per la formazione allenata dal tecnico livornese che ora si trova con zero punti rispetto ai sei dei portoghesi e del PSG, vittorioso 3-1 contro il Makkabi Haifa. Allegri vara il suo 4-4-2: Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, ...

