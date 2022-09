Calcio | Europa League | Arsenal - Psv sarà recuperata il 20 ottobre

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La gara era inizialmente in programma giovedì 15 settembre NYON (SVIZZERA) - La sfida frae Psv Eindhoven, inizialmente in programma domani per la seconda giornata di...

L'ASF si candidata per ospitare Women's EURO 2025. Si tratta dell'evento difemminile pi grande in, ospitarlo da noi sarebbe un'opportunit unica , ha sottolineato il presidente Dominique Blanc. Il dossier verr depositato il 12 ottobre e concorrer con Francia, ...Nella settimana della squalifica di quattro allenatori, il tecnico della Lazio se la cava. Le ragioni della mancata sanzione ...Juventus contro Benfica è una grande classica del calcio europeo, ma non ci sono dubbi sul fatto che le polemiche non siano mai mancate.