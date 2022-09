BUBINOBLOG SU CHI | “GFVIP SPECCHIO DELLA SOCIETÀ BERTI E BRUGANELLI MONDI OPPOSTI”

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel nuovo numero di Chi c’è un reportage dove alcuni tra i maggiori portali e blog televisivi rispondono a delle domande sul GF Vip. Ringrazio di cuore Alfonso Signorini, direttore del noto settimanale nonché patron del reality di Canale 5, per aver chiesto anche la nostra opinione per voce di Luca Germanò, storico inviato del blog.: LE DOMANDE DI CHI AQuest’anno i social verranno coinvolti maggiormente nella diretta: verranno letti in tempo reale i commenti più interessanti e divertenti, ma anche gli spunti polemici o le critiche ai concorrenti. Che cosa ne pensate? Se è contestualizzato e non all’una di notte, è una cosa positiva. I ragazzi si interfacciano con le opinioni, il loro punto di riferimento sono gli opinionisti, gli ex concorrenti, gli applausi, gli aerei. Questa novità li renderà più partecipi, magari hanno un’idea di ...